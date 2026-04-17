Bari, Longo: "Contro il Venezia dovremo essere perfetti. Out Esteves e Verreth"

Consueta conferenza stampa della vigilia in casa Bari per il tecnico Moreno Longo. Domani al 'San Nicola' arriva il Venezia primo in classifica in Serie B. Queste le sue dichiarazioni riportate da TuttoBari:

"Sicuramente domani servirà un Bari perfetto. Affrontiamo una squadra con valori molto importanti. Noi dovremo fare una gara molto attenta sotto l'aspetto difensivo. La mole di gioco che il Venezia impone ti porta a stare sotto pressione. Noi dovremo essere bravi a sfruttare le opportunità che ci capiteranno. In questo momento non dobbiamo guardare le altre. È inutile sperare qualcosa di positivo sugli altri campi se noi non facciamo punti. Dobbiamo restare concentrati su noi stessi".

Sarà necessario evitare le solite distrazioni: "Dobbiamo essere più attenti sui dettagli. A volte siamo blandi in situazioni dove non ci possiamo permettere di abbassare la soglia dell'attenzione. Possiamo e dobbiamo fare meglio. Anche il gol di Monza nasce da una distrazione su una rimessa laterale. Dobbiamo capire quanto sia importante non uscire nemmeno per un secondo dalla partita, il pericolo è sempre dietro l'angolo".

Il tecnico biancorosso pone l'accento sul valore del prossimo avversario: "Quando si affrontano squadre di livello, sei obbligato a fare una partita difensiva. Pensare di dominare squadre di un'altra categoria come Monza, Palermo o Venezia diventa difficile. Noi non possiamo permetterci di giocare in questo modo".

Ed ancora il bollettino medico ad 24 ore dal match: "Abbiamo fuori Darboe, Dickmann, Verreth per influenza ed Esteves per un problema muscolare. Dorval è squalificato, mentre De Pieri è recuperato".