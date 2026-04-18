Virtus Entella, Chiappella: "Salvezza? Vogliamo meritarcela. Senza Squizzato due soluzioni"

Alla vigilia della gara in casa dell'Empoli, il tecnico della Virtus Entella Andrea Chiappella ha parlato ai canali ufficiali del club presentando la sfida del Castellani, fondamentale per la corsa alla salvezza dei liguri.

È la vigilia di Empoli-Entella. Quattro partite al termine della stagione regolare: com'è stata questa settimana e su cosa hai lavorato principalmente?

"Buongiorno a tutti. La settimana l'abbiamo preparata dando il giusto peso un po' a tutti i comparti che poi entrano in gioco: l'aspetto emotivo, l'aspetto tattico, l'aspetto tecnico. Era giusto non appesantirla troppo perché c'è già un carico di emozioni e di importanza della partita che va gestito. Abbiamo frazionato bene il lavoro, i ragazzi hanno risposto bene e quindi ci apprestiamo ad affrontare una grandissima partita, di un'importanza vitale. Lo sappiamo, siamo consapevoli di questa importanza, e quindi la partita va affrontata nel migliore dei modi".

Troverete un ambiente molto caldo: anche l'Empoli si gioca tanto. Il coraggio sarà una delle prerogative principali per reggere l'impatto?

"Assolutamente. Anche per loro le partite sono pesanti, sono importanti in ugual misura come lo sono per noi. Per quanto ci riguarda, sappiamo che vogliamo tenere la salvezza a tutti i costi e vogliamo meritarcela, attraverso grandi partite e grandi prestazioni. Il coraggio che hai citato sarà sicuramente un elemento che ci servirà per andare al Castellani a fare la partita che vogliamo fare".

Perde Squizzato per squalifica: è stato uno dei tuoi titolarissimi negli ultimi due mesi. Porterai qualche dubbio fino alla fine su chi lo sostituirà?

"Stiamo provando due soluzioni diverse, ma quello che poi conta è sempre affrontare la partita da squadra, con il coinvolgimento di tutti, con la testa di tutti sull'obiettivo comune. Come ha dimostrato più volte questa squadra, non c'è mai stato un undici fisso: ci sono stati più interpreti che hanno dato il proprio contributo e siamo riusciti a fare prestazione con diverse formazioni. Mi aspetto che sarà così anche questa volta".