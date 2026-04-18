Pescara, Gorgone: "Carrarese molto buona. È riuscita a fare ciò che a noi è mancato"

Reduce da un momento positivo, con 17 punti conquistati nelle ultime dieci giornate di campionato, il Pescara di Giorgio Gorgone, ha presentato in conferenza stampa il prossimo impegno della sua squadra. Quello di domani sul campo della Carrarese.

“E’ stato pesante - spiega il tecnico in relazione al ko contro la Sampdoria -, soprattutto nei primi giorni ma noi ci siamo messi alle spalle ormai diverse giornate negative. Abbiamo accarezzato per dieci, quindici minuti una situazione che qualche tempo fa era impensabile. L’ho detto: è solo rimandata. Siamo dispiaciuti per il pubblico che c’era, è una delusione, ora giriamo pagina perché abbiamo tutte le caratteristiche per riprenderci quello che per demeriti nostro o meriti degli avversari abbiamo perso. Contro il Monza? Hanno pagato dazio, i risultati spostano clamorosamente il giudizio… ora però archiviamola, altrimenti se ci ripensiamo vengono momenti di scoramento e domani abbiamo una partita importantissima, i ragazzi sono focalizzati. Possiamo giocarsi tutte le possibilità”.

Sulla Carrarese, poi, afferma: "La Carrarese fino ad ora ha fatto un campionato molto buono - riporta SportAbruzzo -. Cosa che è mancata sempre a noi: è riuscita a fare tre vittorie consecutive che gli hanno spostato l’obiettivo. Abbinano dinamismo e tecnica”.

Si parla poi della formazione che scenderà in campo domani: “Gli indisponibili sono sempre Faraoni, Lamine, Tsadjout e Merola. Olzer ha recuperato. I dubbi ci sono sempre perché ci sono più alternative e variabili. Farò una scelta ad inizio partita, sperando che si metta in un certo modo… poi si potrà inserire qualche soluzione diversa”.

Questa la posizione del tecnico, invece, sul tema delle 'tabelle di marcia' per la salvezza: Dire che non ho mai guardato… no. Ci sono volte che ho pronosticato risultati avversari e sono arrivate cose diverse. Oggi, con 12 punti a disposizione, gli scenari sono tutti aperti, dal migliore al meno bello. Non saprei una soglia… chi avrebbe detto che noi vincevamo con il Palermo ed avevamo quasi vinto con il Frosinone? Per me l’obiettivo è finale. Se si raggiunge subito saremo più contenti, altrimenti ce lo andremo a prendere in qualsiasi modo”.