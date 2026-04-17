Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Avellino, Ballardini: "Ambiziosi quanto il presidente. Iannarilli il 10° attaccante"

Avellino, Ballardini: "Ambiziosi quanto il presidente. Iannarilli il 10° attaccante"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 10:49Serie B
Luca Bargellini

Alla viglia del match di Mantova, Davide Ballardini, allenatore dell'Avellino, ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco quanto riportato da TuttoAvellino: “Sono contento quando la mia squadra fa una buona partita e ottiene un risultato utile. La settimana è stata buona, abbiamo recuperato Izzo dalla squalifica, sono out Milani e Sgarbi ma il resto è a disposizione”.

Un cambio di modulo? “E' vero che il Mantova si dispone più o meno come il Catanzaro, tengono meno il pallone, a loro interessa più verticalizzare prima. Sono molto aggressivi. E quindi dobbiamo essere molto bravi. Non esce così pulita con la palla come il Catanzaro, ma hanno giocatori rapidi, intensità, vanno forte nella riaggressione e nell'uno contro uno e nello stesso tempo sono molto bravi e rapidi a rientrare, quindi dobbiamo essere altrettanto intensi, veloci e aggressivi. Credo che sarà una bella partita”.

Su Favilli: “Favilli è un ragazzo giovane ma ha le sue esperienze. E' certamente abituato a vivere questi momenti, come un eventuale errore dal dischetto. Si è allenato bene tutti i giorni, non ha avuto il contraccolpo negativo del rigore, ha quella voglia di allenarsi bene e aiutare la squadra”.

Sulle scelte in difesa: “Abbiamo la fortuna di avere 4 difensori centrali potenziali, con Simic, Izzo, Enrici e Fontanarosa, con Reale che non c'è. Sta a me fare scelte, poco cambia, abbiamo la fortuna di avere 4 giocatori affidabili”.

Su Palumbo: “Ha qualità, ma non esageriamo. Per me deve migliorare tanto, corre, è sempre lucido, c'è sempre nel centro del gioco ed è una bella qualità. Ma detto questo, a parer mio, deve migliorare ancora tanto, nella presenza, nell'efficacia del suo gioco, sia quando ha la palla che quello senza palla”.

Sugli attaccanti: “Abbiamo 9 attaccanti che stanno tutti bene tranne Sgarbi. Per il resto, con Iannarilli abbiamo 10 centravanti. Scherzi a parte, per un allenatore, vedere questa serietà, questa voglia di allenarsi bene, è sempre ottimale. Sono tutti seri, capiscono che prima di loro c'è la squadra, ne sono consapevoli e questo per un allenatore è importante”.

Il gol di Iemmello: “Certo, sono stati errori gravi di più di un giocatore, noi eravamo troppo schiacciati verso la nostra porta. Dovevamo avere il corpo più aperto, rispetto a chi ti attaccava, Quindi, certo che si possono allenare queste cose”.

Cosa deve fare bene l'Avellino: “Il Mantova ti viene a prendere uomo contro uomo e noi dobbiamo essere bravi a evitare questa aggressione ed essere rapidi a ribaltare il fronte di azione. Dobbiamo andare forte in avanti ad aggredire, ma queste sono cose che dobbiamo imparare a fare ogni partita”.

Sulle parole di D'Agostino: “Siamo tutti ambiziosi. Il presidente ci tiene sempre a far meglio e ha ragione. Noi anche vogliamo sempre fare meglio. Ci proveremo, siamo concentrati sulla gara di domani, non guardiamo a dopo”.

Sullo stadio: “E' verissimo che ti devi strutturare, quindi avere strutture adeguate, un centro sportivo, staff adeguato sempre all'avanguardia, è chiaro che tutto ciò è di straordinaria importanza, quasi una priorità. Non puoi farne a meno se vuoi crescere”.

Sull'esperienza ad Avellino: “Ci sentiamo stimati, rispettati, c'è molto affetto, sentiamo proprio l'affetto, la stima, questo fa molto piacere”.

Su Palmiero e Kumi: “Palmiero sta bene, ha fatto tutta la settimana al 100%. Kumi ha qualità fisiche sopra la media, poi bisogna avere quella continuità, quella qualità tecnica, devi essere sempre nella posizione giusta. Attenzione massima, e con quelle qualità lì, devi essere dominante, sradicare gli avversari, buttarli a 4 metri da te. Ma ancora non ci siamo. Lui ha un gran fisico, ma deve utilizzarlo bene”.

Portiere che segna non cambia? “Innanzitutto deve parare, poi a segnare siamo contenti tutti, ma il portiere deve fare altro. Ho dribblato la domanda se gioca o meno”.

Articoli correlati
Avellino, D'Agostino: "Per lo stadio è tutto fermo. Ballardini? A fine stagione parleremo"... Avellino, D'Agostino: "Per lo stadio è tutto fermo. Ballardini? A fine stagione parleremo"
Avellino, Ballardini: "Giusto premio per Iannarilli. Meritavamo di vincere per quanto... Avellino, Ballardini: "Giusto premio per Iannarilli. Meritavamo di vincere per quanto prodotto"
Avellino, Ballardini: "Izzo ha fatto una cazzata a Palermo. Catanzaro? Serve aggressività"... Avellino, Ballardini: "Izzo ha fatto una cazzata a Palermo. Catanzaro? Serve aggressività"
Altre notizie Serie B
Lega Serie B con Fondazione Earth Day Italia per la “Giornata Mondiale della Terra”... Lega Serie B con Fondazione Earth Day Italia per la “Giornata Mondiale della Terra”
Stasera Sampdoria-Monza, il "Ferraris" sarà gremito: presenti più di 27mila spettatori... TMWStasera Sampdoria-Monza, il "Ferraris" sarà gremito: presenti più di 27mila spettatori
Tesser e la volata verso la Serie A: "Venezia primo. Poi bagarre a tre per il secondo... TMWTesser e la volata verso la Serie A: "Venezia primo. Poi bagarre a tre per il secondo posto"
Avellino, Ballardini: "Ambiziosi quanto il presidente. Iannarilli il 10° attaccante"... Avellino, Ballardini: "Ambiziosi quanto il presidente. Iannarilli il 10° attaccante"
Immobile di nuovo a Pescara insieme ad Insigne? La parole di Daniele Sebastiani Immobile di nuovo a Pescara insieme ad Insigne? La parole di Daniele Sebastiani
Confermata la condanna per Portanova. Il padre: "Guardate negli occhi il mostro" Confermata la condanna per Portanova. Il padre: "Guardate negli occhi il mostro"
Cronaca della settimana decisiva per l'Empoli: ingiustizie arbitrali, ritiro e voci... Cronaca della settimana decisiva per l'Empoli: ingiustizie arbitrali, ritiro e voci sul futuro
Serie B, 35ª giornata: Empoli-Entella per la salvezza, il Palermo per la A. La guida... Serie B, 35ª giornata: Empoli-Entella per la salvezza, il Palermo per la A. La guida completa
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Allegri e Conte, Conte e Allegri: Milan e Napoli alle prese con il dubbio in panchina legato alla Nazionale. Prima però la lotta Champions: aveva ragione il tecnico rossonero a guardarsi le spalle senza pensare allo Scudetto
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'altro Lautaro: "Facevo il corriere, essere il Toro ha cambiato tutto e ora sogno di incontrarlo"
Immagine top news n.1 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.2 Inchiesta Risiko, comunicato della Fiorentina: "Accuse diffamatorie e prive di fondamento"
Immagine top news n.3 Nico Paz: "Mai niente di concreto con l'Inter. Real? Sono concentrato al 100% sul Como"
Immagine top news n.4 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.5 Europa e Conference League, date e orari delle semifinali senza più italiane
Immagine top news n.6 Bernardo Silva ha detto addio al Manchester City. La Juventus ci pensa ma la concorrenza è clamorosa
Immagine top news n.7 A San Siro si parla del futuro del calcio italiano. Abodi e Malagò spiegano il momento
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Non è Nico Paz ma la storia ricorda Endrick: Mastantuono occasione per la Serie A Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 L'Inter ha ufficialmente imparato la lezione: lo dimostra la scelta su Chivu
Immagine news podcast n.4 "Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bazzani: "In Serie A solo Fabregas può permettersi di comprare i giocatori che vuole"
Immagine news Altre Notizie n.2 Romondini: "Inter, stupito dalla maturità di Chivu. Roma, Ranieri ha sbagliato"
Immagine news Altre Notizie n.3 D'Ubaldo: "Ct, la scelta sarà tra Conte e Allegri. E sulla Roma dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Meluso: "I tifosi della Fiorentina accendano un cero. In difesa ci sono giocatori sopravvalutati"
Immagine news Serie A n.2 Lucca, che succede? Al Napoli non giocava, in Premier non viene neanche convocato
Immagine news Serie A n.3 Serie A, anticipi e posticipi della 35ª giornata: Como-Napoli sabato 2 maggio alle 18
Immagine news Serie A n.4 Under 16, i convocati di Pasqual: in programma una doppia amichevole con la Danimarca
Immagine news Serie A n.5 Bologna, si ferma Casale: trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra
Immagine news Serie A n.6 Da Calafiori a Luiz Felipe: chi sono i 7 italiani ancora in corsa nelle coppe europee
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lega Serie B con Fondazione Earth Day Italia per la “Giornata Mondiale della Terra”
Immagine news Serie B n.2 Stasera Sampdoria-Monza, il "Ferraris" sarà gremito: presenti più di 27mila spettatori
Immagine news Serie B n.3 Tesser e la volata verso la Serie A: "Venezia primo. Poi bagarre a tre per il secondo posto"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Ballardini: "Ambiziosi quanto il presidente. Iannarilli il 10° attaccante"
Immagine news Serie B n.5 Immobile di nuovo a Pescara insieme ad Insigne? La parole di Daniele Sebastiani
Immagine news Serie B n.6 Confermata la condanna per Portanova. Il padre: "Guardate negli occhi il mostro"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, tre club chiedono l'esclusione? Sambenedettese, Bra e Arezzo in pressing
Immagine news Serie C n.2 Casarano-Cajazzo, dal no alla Serie B ad un playoff da affrontare. In attesa dell'estate
Immagine news Serie C n.3 Pro Patria, emolumenti saldati: il nodo della maggioranza dopo le dimissioni di Testa
Immagine news Serie C n.4 Ternana, oggi alle 15 l'udienza presso il Tribunale Fallimentare. Il punto della situazione
Immagine news Serie C n.5 Team Altamura, Ninivaggi: "Annata straordinaria. Futuro Mangia? A fine campionato"
Immagine news Serie C n.6 Potenza, il Sindaco annuncia la convenzione per il 'Viviani'. La reazione di Macchia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Aston Villa-Bologna, i rossoblù credono nella rimonta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, Soncin docente per un giorno alla Scuola Allenatori di Coverciano
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Dragoni: “Siamo inarrestabili. E possiamo vincere”. Poi il sogno Barça
Immagine news Calcio femminile n.3 Cento presenze per Giugliano e 1° gol per Lenzini. Le due celebrate a Coverciano
Immagine news Calcio femminile n.4 Un'altra nazionale conquista la qualificazione per Brasile 2027: è la Nuova Zelanda
Immagine news Calcio femminile n.5 Qualificazioni Mondiale 2027, tutti i risultati della 3ª giornata. Cadono Francia e Spagna
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Greggi e Oliviero in coro: "Adesso ripetiamoci contro la Danimarca"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?