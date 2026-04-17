Avellino, Ballardini: "Ambiziosi quanto il presidente. Iannarilli il 10° attaccante"

Alla viglia del match di Mantova, Davide Ballardini, allenatore dell'Avellino, ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco quanto riportato da TuttoAvellino: “Sono contento quando la mia squadra fa una buona partita e ottiene un risultato utile. La settimana è stata buona, abbiamo recuperato Izzo dalla squalifica, sono out Milani e Sgarbi ma il resto è a disposizione”.

Un cambio di modulo? “E' vero che il Mantova si dispone più o meno come il Catanzaro, tengono meno il pallone, a loro interessa più verticalizzare prima. Sono molto aggressivi. E quindi dobbiamo essere molto bravi. Non esce così pulita con la palla come il Catanzaro, ma hanno giocatori rapidi, intensità, vanno forte nella riaggressione e nell'uno contro uno e nello stesso tempo sono molto bravi e rapidi a rientrare, quindi dobbiamo essere altrettanto intensi, veloci e aggressivi. Credo che sarà una bella partita”.

Su Favilli: “Favilli è un ragazzo giovane ma ha le sue esperienze. E' certamente abituato a vivere questi momenti, come un eventuale errore dal dischetto. Si è allenato bene tutti i giorni, non ha avuto il contraccolpo negativo del rigore, ha quella voglia di allenarsi bene e aiutare la squadra”.

Sulle scelte in difesa: “Abbiamo la fortuna di avere 4 difensori centrali potenziali, con Simic, Izzo, Enrici e Fontanarosa, con Reale che non c'è. Sta a me fare scelte, poco cambia, abbiamo la fortuna di avere 4 giocatori affidabili”.

Su Palumbo: “Ha qualità, ma non esageriamo. Per me deve migliorare tanto, corre, è sempre lucido, c'è sempre nel centro del gioco ed è una bella qualità. Ma detto questo, a parer mio, deve migliorare ancora tanto, nella presenza, nell'efficacia del suo gioco, sia quando ha la palla che quello senza palla”.

Sugli attaccanti: “Abbiamo 9 attaccanti che stanno tutti bene tranne Sgarbi. Per il resto, con Iannarilli abbiamo 10 centravanti. Scherzi a parte, per un allenatore, vedere questa serietà, questa voglia di allenarsi bene, è sempre ottimale. Sono tutti seri, capiscono che prima di loro c'è la squadra, ne sono consapevoli e questo per un allenatore è importante”.

Il gol di Iemmello: “Certo, sono stati errori gravi di più di un giocatore, noi eravamo troppo schiacciati verso la nostra porta. Dovevamo avere il corpo più aperto, rispetto a chi ti attaccava, Quindi, certo che si possono allenare queste cose”.

Cosa deve fare bene l'Avellino: “Il Mantova ti viene a prendere uomo contro uomo e noi dobbiamo essere bravi a evitare questa aggressione ed essere rapidi a ribaltare il fronte di azione. Dobbiamo andare forte in avanti ad aggredire, ma queste sono cose che dobbiamo imparare a fare ogni partita”.

Sulle parole di D'Agostino: “Siamo tutti ambiziosi. Il presidente ci tiene sempre a far meglio e ha ragione. Noi anche vogliamo sempre fare meglio. Ci proveremo, siamo concentrati sulla gara di domani, non guardiamo a dopo”.

Sullo stadio: “E' verissimo che ti devi strutturare, quindi avere strutture adeguate, un centro sportivo, staff adeguato sempre all'avanguardia, è chiaro che tutto ciò è di straordinaria importanza, quasi una priorità. Non puoi farne a meno se vuoi crescere”.

Sull'esperienza ad Avellino: “Ci sentiamo stimati, rispettati, c'è molto affetto, sentiamo proprio l'affetto, la stima, questo fa molto piacere”.

Su Palmiero e Kumi: “Palmiero sta bene, ha fatto tutta la settimana al 100%. Kumi ha qualità fisiche sopra la media, poi bisogna avere quella continuità, quella qualità tecnica, devi essere sempre nella posizione giusta. Attenzione massima, e con quelle qualità lì, devi essere dominante, sradicare gli avversari, buttarli a 4 metri da te. Ma ancora non ci siamo. Lui ha un gran fisico, ma deve utilizzarlo bene”.

Portiere che segna non cambia? “Innanzitutto deve parare, poi a segnare siamo contenti tutti, ma il portiere deve fare altro. Ho dribblato la domanda se gioca o meno”.