Da Sampdoria-Monza a Palermo-Cesena, tutte le formazioni del turno di Serie B
Il campionato di Serie B entra più che mai nel vivo con una 35ª giornata che promette scintille, anche se ancora nessun verdetto. Ma con la classifica cortissima in vetta e diverse "nobili" a rischio baratro, ogni punto pesa ora come un macigno. Di seguito tutte le formazioni ufficiali delle dieci gare in programma in un'unica notizia e in costante aggiornamento per tutti i lettori di Tuttomercatoweb.com.
SERIE B - 35ª GIORNATA
Venerdì 17 Aprile 2026
Ore 20.30 - Sampdoria - Monza
SAMPDORIA (4-3-3): Martinelli; Di Pardo, Abildgaard, Viti, Giordano; Henderson, Esposito, Conti; Begic, Brunori, Pierini.
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Lucchesi; Birindelli, Pessina, Obiang, Bakoune; Caso, Colpani; Cutrone
Sabato 18 Aprile 2026
Ore 15.00 - Bari - Venezia
Ore 15.00 - Mantova - Avellino
Ore 15.00 - Modena - Frosinone
Ore 15.00 - Spezia - Südtirol
Ore 17.15 - Palermo - Cesena
Ore 19.30 - Juve Stabia - Catanzaro
Domenica 19 Aprile 2026
Ore 15.00 - Carrarese - Pescara
Ore 17.15 - Padova - Reggiana
Ore 19.30 - Empoli - Virtus Entella