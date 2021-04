Dg Entella: "Gozzi la certezza dalla quale ripartire per il futuro. Volpe? Serviva una bandiera"

In casa Entella l'attuale ultimo posto in classifica in Serie B non lascia molto spazio alle speranze salvezza. Per questo motivo in seno al club ligure sono iniziate le analisi di ciò che non ha funzionato. Su questo si è espresso dalle colonne de La Repubblica il dg dei Diavoli Neri Matteo Matteazzi: "Ora dovremo cambiare molto. Da decidere se puntare ad una promozione immediata o ad un ciclo più lungo per tornare in B. L'unica certezza è il grande attaccamento del presidente Gozzi. Avere un presidente così, rappresenta un privilegio. Una mosca bianca in questo calcio".

Spazio poi al tema della panchina con l'arrivo negli ultimi giorni di Gennaro Volpe: "E' un momento di grande difficoltà - ha detto -, giusto affidarsi ad una bandiera. E' partito con grande intelligenza e forza".