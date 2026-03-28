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Di Mario: "Voglio la salvezza con l'Entella a tutti i costi. A gennaio ho dato priorità alla Virtus"

Di Mario: "Voglio la salvezza con l'Entella a tutti i costi. A gennaio ho dato priorità alla Virtus"TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 15:04Serie B
Tommaso Maschio

“Ormai mi sento un vero figlio di Chiavari, mi manca solo l’accento”. L’esterno della Virtus Entella Stefano Di Mario parla così in un’intervista rilasciata a Gianlucadimarzio.com parlando del rapporto con il club, e la città, ligure dove è arrivato nel 2000 e con cui ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in prima squadra: “La società mi ha accolto come un figlio dal mio arrivo da Roma, c’era chi diceva che sarei tornato a casa dopo un anno, che il mio trasferimento alla Virtus Entella fosse solo una casualità. Quelle voci mi hanno dato motivazione perché  + volevo dimostrare il contrario”.

Spazio poi agli obiettivi per questo finale di stagione: “Voglio salvare la Virtus Entella a tutti i costi, è la cosa più importante per me. A gennaio ho letto dell’interessamento di alcune squadre nei miei confronti, ma ho subito fatto sapere alla società che la mia priorità era restare qui e raggiungere la salvezza. Se non dovesse arrivare mi farebbe molto male. Non voglio deludere i tifosi. - prosegue il classe 2004 guardando al futuro – Mi piacerebbe giocare a lungo a questi livelli e magari farlo proprio con questa maglia”.

Di Mario analizza poi la situazione nella corsa salvezza: “Siamo lì, ce la giochiamo. Nonostante siamo una delle realtà più piccole del campionato, possiamo raggiungere il nostro obiettivo”.

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