Ufficiale La Virtus Entella blinda Di Mario: sottoscritto un rinnovo fino al 30 giugno 2029

Importante rinnovo per in casa Virtus Entella, con la formazione di Chiavari che ha annunciato il prolungamento contrattuale di Stefano Di Mario, che ha sottoscritto un accordo quadriennale, valido quindi fino al 30 giugno 2029: il giocatore, dopo tutta la trafila nel settore giovanile biancoceleste, è stato tra i maggiori protagonisti della cavalcata verso la Serie B, e si potrà ora godere la categoria conquistata nel corso della passata stagione che ha visto i Diavoli Neri piazzarsi al primo posto nel Girone B di Serie C.

Di seguito, la nota del club:

"Di strada insieme ne abbiamo fatta tanta, ma tanta ancora ne abbiamo da fare. Stefano Di Mario rinnova fino al 2029.

Il “ragazzo d’oro”, dopo la trafila nel settore giovanile biancoceleste e due stagioni da protagonista in Serie C, si prepara a vivere il suo primo campionato in cadetteria, a soli 22 anni ancora da compiere.

Dima resta con noi".

E sempre ai canali ufficiali della società, queste le sue prime parole dopo il rinnovo: "Sono felice, onorato ed emozionato. Era quello che volevo e sono contento che tutto sia andato per il meglio. È difficile per me spiegare cosa significhi questa maglia. Sono arrivato qui che ero poco più di un bambino, e pensare che tra qualche settimana potrò difendere questi colori in Serie B è qualcosa di bellissimo. Cercherò, con il lavoro, di ripagare la fiducia della società e di aiutare la squadra in questa bellissima avventura".