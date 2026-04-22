Dieci squadre in lotta per la salvezza in Serie B. Semplici: "Occhio a chi non è abituato"

A tre giornate dalla fine della stagione regolare sono dieci le formazioni di Serie B ancora invischiate nella lotta per non retrocedere. Di questo ha parlato, attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport, Leonardo Semplici, ex tecnico di SPAL e Sampdoria:

"Fino a 40 punti tutti sono coinvolti. Il cammino di alcune squadre è stato inaspettato, a cominciare dallo Spezia che aveva fatto la finale playoff o dall’Empoli che viene dalla A. C’è anche la Samp: lì la maglia pesa, hanno cambiato ancora tanti allenatori, ma il mercato di gennaio è stato decisivo.

Credo che a 41-42 si debba arrivare per essere tranquilli. Meglio non guardare il calendario: squadre fuori dai giochi non ce ne sono e quindi tutte hanno partite che contano, molto pesanti.

Chi sapeva di fare questo tipo di campionato vivrà meglio questa volata. Qualche problema ce l’ha chi non pensava di essere lì. In certe piazze la pressione dei tifosi si farà sentire, ma certe tifoserie in questo momento possono garantire un sostegno importante. E chi ha la forma fisica migliore è favorito".