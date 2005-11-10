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Cavese, triplo rinnovo: Cionek, Visconti e Minaj fino al 2027
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La Cavese ha ufficializzato il prolungamento dei contratti di tre protagonisti della scorsa stagione: Thiago Cionek, Elia Visconti ed Elios Minaj.
Il club metelliano ha comunicato di essersi assicurato le prestazioni dei tre calciatori fino al 30 giugno 2027, sottolineando la volontà di dare continuità al gruppo che ha contribuito al raggiungimento della salvezza.
Una scelta all’insegna della stabilità e della fiducia nei confronti di elementi che, come evidenziato dalla società, hanno dimostrato “attaccamento alla causa e grande professionalità”, diventando punti di riferimento nello scorso campionato.
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