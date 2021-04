Empoli, Bajrami e la Serie A: "Manca poco al traguardo e servono ancora più motivazioni"

Fra i giocatori di spicco dell'Empoli primo in classifica in Serie B c'è Nenad Bajrami, trequartista di origini macedone. Oggi il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport: "Siamo sempre stati squadra durante tutta la stagione, siamo rimasti concentrati senza mai disunirci. All'obiettivo finale manca davvero poco e proprio in questo momento che dobbiamo essere ancora più motivati".

Il giocatore ha poi parlato del suo ruolo: "Ci ho messo un po' per abituarmi a questo tipo di ruolo, per me era completamente nuovo. Ma con tanto lavoro e la fiducia del mister sono riuscito a fare mio questo ruolo. Non ho particolari preferenze sul mio ruolo in campo, posso anche fare l'esterno offensivo. Ma per migliorare devo fare più gol e più assist. Ad Empoli mi trovo bene ed anche in Italia, non a caso ho scelto di venire qui due anni fa".

Spazio infine ad una battuta sul futuro: "Non ci ho ancora pensato, bisogna fare un passo alla volta".