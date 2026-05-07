Empoli, Haas: "Con il Monza ci giochiamo sportivamente la vita. Crediamo alla salvezza"

“Ci giochiamo sportivamente la vita, ma anche il Monza vorrà conquistare i tre punti per raggiungere direttamente la Serie A. Sarà una battaglia dura, ma siamo pronti e daremo davvero tutto. Alla fine conta solo una cosa, restare in Serie B”. Il centrocampista dell’Empoli Nicolas Haas ha parlato così in vista della gara di domani, che chiuderà la stagione regolare del campionato cadetto, ai microfoni del TGR Toscana.

Il calciatore svizzero ha poi parlato della stagione difficile vissuta dal club toscano sottolineando come la compattezza dello spogliatoio non sia mai venuta meno: “È stata una stagione piena di difficoltà, andata come è andata, però siamo rimasti uniti come squadra. - prosegue il classe '96 - Vedo i ragazzi pronti a dare tutto in campo e consapevoli dell’importanza della partita che ci aspetta.”

Infine un pensiero ai tifosi che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno nella corsa salvezza: “Posso dire solo grazie ai tifosi, ci hanno spinto fino alla fine e non hanno mai mollato. Ci hanno sempre creduto e noi ci crediamo al 100%. - conclude Haas - Con le nostre qualità e le nostre capacità possiamo ottenere un buon risultato. Daremo tutto e sono convinto che riusciremo a portarla a casa".