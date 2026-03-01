Empoli, pareggio interno con il Cesena. Haas: "Bene l'intensità ma dobbiamo creare di più"

Nel post partita della sfida tra Empoli e Cesena, giocata ieri al Castellani e terminata in pareggio per 1-1, è intervenuto in conferenza stampa il capitano degli azzurri Nicolas Haas, il quale ha potuto festeggiare il ritorno in campo dal primo minuto dopo oltre un mese. Queste le sue parole: "Le sensazioni sul ritorno da titolare sono positive. E' sempre bello giocare titolare. Ho visto bene la squadra oggi, nonostante le difficoltà iniziali abbiamo spinto per voler trovare il pareggio dopo il gol subito. Abbiamo giocato con intensità ed energia, anche se dobbiamo migliorare in fase di costruzione perché abbiamo creato poco".

Un punto guadagnato o due persi?

"Secondo me è un punto guadagnato perché eravamo sotto e siamo riusciti a riprenderla. Nonostante le difficoltà abbiamo provato ad andare avanti e a giocarcela. Dobbiamo continuare così perché sicuramente i punti che oggi sembrano persi arriveranno in un'altra partita".

Nonostante abbiate concesso anche qualcosa nel finale, oggi avevate la volontà di vincerla...

"Io credo che la volontà ci sia sempre. Poi è normale che quando provi a vincerla allora rischi qualcosa di più, ma siamo stati comunque bravi ad arginare tutti i pericoli. Io ho visto una prestazione che dobbiamo avere in ogni partita".