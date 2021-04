Empoli, splende Mancuso. Il Chievo rimedia e difende il posto nei playoff

vedi letture

Il traguardo della serie A per l'Empoli è sempre più vicino. Contro il Chievo, 22 giorni dopo il rinvio per lo stop imposto dall'Asl, è arrivato il pareggio: 2-2 il punteggio finale. L'Empoli eguaglia un record: 28° risultato utile consecutivo, fece lo stesso l'Empoli di Andrezzoli salito in A nel 2017/18 (18 vittorie e 10 pareggi).

Da un record all'altra, visto che la doppietta di Mancuso ha permesso al bomber di arrivare a 19 gol segnati, gli stessi fatti nella sua migliore annata (a Pescara 2018-19).

Il Chievo invece difende il posto nei playoff ed è andato a +2 sulla Reggina, con il derby di Venezia alle porte. Ma è in forma e ha reagito bene alla partenza dell’Empoli. Lo riporta La Gazzetta dello Sport,