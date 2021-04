Entella, operato Toscano: intervenuto riuscito, ora circa 45 giorni di stop

Come fa sapere l'Entella, nella giornata di martedì è stato operato, a Villa Stuart, Marco Toscano, per un intervento di sport ernia bilaterale ed ernia ombelicale. Come da comunicato, "l'’intervento eseguito dal Dott. Antonio Guglielmi è perfettamente riuscito. Il calciatore dovrà rispettare un breve periodo di stop prima della graduale ripresa dell’attività sportiva. Il pieno rientro all’attività agonistica è previsto in 40-45 giorni".