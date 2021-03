Entella, Vivarini e la sfida alla capolista: "Se facciamo risultato a Empoli le cose cambiano"

Ostica sfida per l'Entella, che domani, in occasione della 30^ giornata del campionato di B, affronterà la capolista Empoli. Testacoda per i liguri, fanalino di coda della graduatoria, e della partita ne ha parlato mister Vincenzo Vivarini: "Dopo la sconfitta con la Cremonese, abbiamo lavorato sulla partita che dobbiamo affrontare, l'Empoli è primo in classifica, ha qualità e blasone e questo ci dà stimoli, speriamo di affrontarla al meglio: mi aspettavo di vederlo in vetta alla classifica, la società ha investito molto. Però la matematica non ci ha ancora condannato, andremo in Toscana per fare del nostro meglio, mettendoci tutta la professionalità che abbiamo: l'entusiasmo non è alle stelle, ma se facciamo risultato a Empoli le cose cambiano".