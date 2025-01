Ufficiale Feralpisalò, nuovo innesto sulle corsie laterali: arriva Tomaselli dalla Virtus Entella

vedi letture

Dopo 11 presenze con la maglia della Virtus Entella nella prima parte di stagione per l’esterno di centrocampo Tomaselli ci sarà una nuova avventura in Serie C con la maglia della Feralpisalò. Questo il comunicato dei Leoni del Garda:

“Feralpisalò è lieta di annunciare di aver acquisito dalla Virtus Entella, a titolo temporaneo con opzione di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Giacomo Tomaselli.

Il centrocampista classe 1999, che indosserà la maglia numero 70, ha firmato un contratto che lo legherà ai Leoni del Garda fino al 30 giugno 2025.

A Giacomo il più cordiale benvenuto a Salò”.