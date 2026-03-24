TMW Ferrari: "Diakité alla Juve Stabia scelta giusta. Su Bondo e Ghedjemis..."

Nel corso del 'Palermo Football Meeting' organizzato da Conference403 a 'La Braciera in Villa' in sinergia con l'Ordine degli Avvocati di Palermo e la Lumsa, ha preso la parola Fabrizio Ferrari, noto procuratore.

"Demba Thiam è stata una grande scelta. La conferma di Ghedjemis e dei fratelli Oyono a Frosinone lo è stata altrettanto. Con l'arrivo di Alvini c'è stata una rivoluzione, ma con ambizioni sempre molto alte. La voglia di essere una rivelazione in Serie B ha permesso ai ragazzi di esaltarsi.

Ghedjemis e il rinnovo? Era un'opzione già presente nel contratto stipulato col Frosinone che era suo diritto esercitare. Le voci di mercato su di lui a gennaio? Ci teneva a chiudere una stagione con la promozione. L'intenzione è stata questa del ragazzo, con il Frosinone che potrebbe monetizzarne l'operazione in estate.

Diakité in prestito dal Palermo alla Juve Stabia? Il lavoro di procuratore ha come base il fare le scelte giuste. A gennaio abbiamo pensato che la scelta migliore per lui fosse quella di abbandonare temporaneamente Palermo per trovare un progetto che si adeguasse di più alle sue caratteristiche tecniche. Questo ci ha portato alla Juve Stabia, una squadra battagliera, grintosa e con una forza fisica importante. Per il suo modo di giocare Salim è perfetto per questo concetto di gioco.

Bondo e la salvezza in Serie A con la Cremonese? Quando abbiamo sposato il progetto grigiorosso l'idea era di giocare molto, fare tanto minutaggio aiutando la squadra nel proprio campionato. La prima parte di stagione è stata straordinaria. Poi c'è stata una crisi di punti e adesso mi auguro in una ripresa con Giampaolo. Con Warren sempre più in crescita. A fine anno torneremo al Milan e vedremo il da farsi".