Agente Ghedjemis: "È il miglior giocatore di B. Il Frosinone farà valere l'opzione per il rinnovo"

“Nel contratto di Ghedjemis c’è un’opzione a favore del Frosinone che dubito fortemente non verrà fatta valere essendo il miglior giocatore di Serie B”. Il procuratore Fabrizio Ferrari ha parlato così della situazione dell’esterno destro franco-algerino che ha un contratto in scadenza a fine anno con i ciociari: “Chiaro che parleremo con il club, ma a oggi non ci sono richieste che possono soddisfare sia il calciatore dal punto di vista tecnico che il Frosinone dal punto di vista economico”.

Ai microfoni di Pianetaserieb.com il procuratore si sofferma anche su altri suoi assistiti che sono in procinto di cambiare maglia in questa finestra invernale di mercato: “Duca si trasferisce in prestito secco al Lecco, aveva voglia di giocare di più ed essere protagonista e crediamo che il progetto dei lombardi sia il migliore per lui. - prosegue Ferrari – Anche per Cotali c’è la voglia di trovare un progetto nuovo visto che sta trovando meno spazio con il nuovo modulo, mi aspetto un’uscita a brevissimo”.

Infine spazio al difensore-goleador Andrea Tiritiello della Virtus Entella: “Mi aspetto un finale di mercato con alcune richieste di club importanti per lui, perché merita l’attenzione di squadre di alto livello. Sta facendo molto bene, oltre, ma non solo, a fare tanti gol decisivi per i punti dell’Entella”.