Fabrizio Ferrari: "Fiorentina, ottimi i colpi Fabbian e Rugani. E su Paratici dico..."
L'operatore di mercato Fabrizio Ferrari è intervenuto a TMW Radio.
Fabbian dal Bologna, che operazione è stata?
"Molto interessante, giovane, italiano, con identità precisa. La Fiorentina ha messo un bel colpo".
E Brescianini?
"Fino allo scorso anno era tra i migliori giovani in Italia, è stato giusto prenderlo. Ha un potenziale importante e la Fiorentina uno cosi non ce l'aveva".
Rugani come lo valuta?
"Grande colpo, giocatore con esperienza. Hanno fatto veramente bene. Credo sia passata la tempesta, i colpi sono funzionali per tenere la rotta e migliorare".
Paratici può essere un valore aggiunto?
"Direi di sì, è un ds di livello. E' un profilo di grande livello, sono convinto che quando prenderà in mano le redini della Fiorentina, saprà cosa fare".
