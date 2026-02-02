TMW Radio Fabrizio Ferrari: "Fiorentina, ottimi i colpi Fabbian e Rugani. E su Paratici dico..."

L'operatore di mercato Fabrizio Ferrari è intervenuto a TMW Radio.

Fabbian dal Bologna, che operazione è stata?

"Molto interessante, giovane, italiano, con identità precisa. La Fiorentina ha messo un bel colpo".

E Brescianini?

"Fino allo scorso anno era tra i migliori giovani in Italia, è stato giusto prenderlo. Ha un potenziale importante e la Fiorentina uno cosi non ce l'aveva".

Rugani come lo valuta?

"Grande colpo, giocatore con esperienza. Hanno fatto veramente bene. Credo sia passata la tempesta, i colpi sono funzionali per tenere la rotta e migliorare".

Paratici può essere un valore aggiunto?

"Direi di sì, è un ds di livello. E' un profilo di grande livello, sono convinto che quando prenderà in mano le redini della Fiorentina, saprà cosa fare".