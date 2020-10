focus Il mercato di Serie B: i giudizi alle operazioni dei 20 club cadetti

Lunedì 5 ottobre, è andata in archivio la sessione estiva di calciomercato, che aveva preso il via - causa slittamenti dovuti al Covid 19 - lo scorso 1 settembre: un mese sicuramente particolare, dove non sono mancati colpi di scena, soprattutto last minute.

Un Monza ambiziosissimo è sicuramente la star di questi lunghissimi 30 giorni, ma da meno non è stata le Reggina, altra neo promossa; la Reggiana, invece, si candida per il ruolo di outsider.

Alla corsa per la A, pare puntare anche il Brescia, come il Frosinone, ma le due formazioni avrebbero sicuramente potuto fare di più. Come ha fatto il Lecce, che ha potenziato l'attacco e trattenuto la maggior parte dei big.

Di seguito, i link per rileggere i giudizi di TuttoMercatoWeb.com alle squadre del torneo cadetto:

ASCOLI - Ascoli, un mercato rivoluzionario: tanti arrivi dall'estero con Kragl come ciliegina

BRESCIA - Brescia, un mercato sottotono. Ma i pezzi da 90 sono (quasi) tutti rimasti

CHIEVOVERONA - ChievoVerona, mercato oculato per puntare alla A. Con Ciciretti a caccia di riscatto

CITTADELLA - Cittadella, mercato nel solco della tradizione. Con la casella portiere ancora da occupare

COSENZA - Cosenza, confermate le colonne portanti, compreso Baez. Da Gliozzi i gol salvezza

CREMONESE - Cremonese, ennesimo mercato per la A. Con uno Strizzolo in più davanti

EMPOLI - Empoli, pochi acquisti e un tecnico giovane ed ambizioso. Ma forse manca un vero dieci

FROSINONE - Frosinone, rosa puntellata e pochi colpi. Ma per la A serviva qualcosa in più

LECCE - Lecce, trattenuti gli uomini mercato e potenziato l'attacco. Per puntare alla A

MONZA - Monza, la regina del mercato: ventidue titolari con Boateng stella più brillante

PESCARA - Pescara, dopo la grande paura si riparte da capo. Con una rosa rivoluzionata

PISA - Pisa, tante conferme e un paio di puntelli. Ma per i play off potrebbe non bastare

PORDENONE - Pordenone, niente colpi a effetto, ma giocatori utili alla causa. Con un Diaw in più davanti

REGGIANA - Reggiana, conferme e innesti di categoria. Con il ritorno dell'eroe Kargbo

REGGINA - Reggina, mercato grandi firme. Con un Menez pronto a conquistare lo stretto

SALERNITANA - Salernitana, la squadra si rinnova. Con Tutino chiamato al definitivo salto di qualità

SPAL - La SPAL tra bilancio e giovani di belle speranze. Per Esposito l'anno della consacrazione

VENEZIA - Un Venezia più... Forte! La squadra è stata puntellata con esperti innesti in tutti i reparti

VICENZA - Vicenza, cambiamenti agli estremi: volto nuovo tra i pali e nel tandem offensivo

VIRTUS ENTELLA - Entella, talento e classe nel segno di Morosini. Pochi ritocchi ma di spessore