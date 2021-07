focus Serie B 2021-22, la situazione delle panchine: con Zaffaroni si completa il quadro

Si va definendo la situazione delle panchine in Serie B con più pochi club che devono ancora sciogliere le riserve. ChievoVerona, Cittadella e SPAL infatti non hanno ancora annunciato l'allenatore, mentre la neopromossa Alessandria, salvo imprevisti dell'ultima ora, va avanti con Longo.

In attesa che il mercato entri nel vivo, i vari club cadetti stanno infatti sciogliendo il nodo allenatore, e, con TuttoMercatoWeb.com, analizziamo ora la situazione:

Alessandria: Moreno LONGO (confermato)

Ascoli: Andrea SOTTIL (confermato)

Benevento: Fabio CASERTA (nuovo)

Brescia: Filippo INZAGHI (nuovo)

ChievoVerona: Marco ZAFFARONI (nuovo)

Cittadella: Edoardo GORINI (nuovo)

Como: Giacomo GATTUSO (confermato)

Cremonese: Fabio PECCHIA (confermato)

Crotone: Francesco MODESTO (nuovo)

Frosinone: Fabio GROSSO (confermato)

Lecce: Marco BARONI (nuovo)

Monza: Giovanni STROPPA (nuovo)

Parma: Enzo MARESCA (nuovo)

Perugia:Massimiliano ALVINI (nuovo)

Pisa: Luca D'ANGELO (confermato)

Pordenone: Massimo PACI (nuovo)

Reggina: Alfredo AGLIETTI (nuovo)

SPAL: Pep CLOTET (nuovo)

Ternana: Cristiano LUCARELLI (confermato)

Vicenza: Domenico Di Carlo (confermato)