TMW Francesca Bodie presidente del Venezia: chi è la manager figlia di Tim Leiweke

Venezia ha annunciato oggi la nomina di Francesca Bodie come nuova presidente del club lagunare. La manager statunitense, figlia del celebre dirigente sportivo Tim Leiweke, subentra a Duncan Niederauer, che lascia l'incarico mantenendo una quota minoritaria nella compagine proprietaria.

Chi è Francesca Bodie

Francesca Bodie — nata Francesca Leiweke — è cresciuta immersa nel mondo dello sport business americano: suo padre Tim Leiweke è stato per decenni uno dei dirigenti più influenti del panorama sportivo nordamericano, alla guida di giganti come Anschutz Entertainment Group (AEG) e Maple Leaf Sports and Entertainment (MLSE), prima di fondare Oak View Group (OVG). È proprio nell'orbita paterna che Francesca ha forgiato la sua carriera: ha lavorato come vice president of special events di AEG a Los Angeles, contribuendo tra l'altro al progetto di rilancio dell'NFL in città, per poi diventare Chief Operating Officer di Oak View Group, il gruppo specializzato in sviluppo infrastrutturale legato allo sport e all'entertainment.

Il suo profilo unisce competenze di management sportivo e real estate: è considerata una delle principali artefici di alcuni dei più importanti progetti di sviluppo di arene e impianti sportivi degli ultimi anni in diverse città del mondo. È sposata con Troy Bodie, ex giocatore di hockey su ghiaccio — ha indossato tra l'altro la maglia dei Toronto Maple Leafs — e oggi scout professionista.

Il legame con il Venezia e il ruolo di Drake

L'ingresso di Francesca Bodie e di suo padre Tim Leiweke nella proprietà del Venezia è avvenuto su iniziativa di Drake, il celebre artista canadese già comproprietario del club arancioneroverde. I tre avevano già collaborato ai tempi di MLSE, società proprietaria di Toronto Raptors, Toronto FC e Toronto Maple Leafs. "Tim e Francesca sono straordinariamente competenti nel loro lavoro", ha dichiarato Drake. "Sanno cosa significhi il successo e come raggiungerlo. Ci siamo già riusciti in passato e sono emozionato di portare questa energia a Venezia".

L'agenda della nuova presidente

"Abbiamo fatto questa scelta perché amiamo questa città e le sue persone e crediamo nello spirito di questa storica società", ha dichiarato Francesca Bodie nel comunicato ufficiale. "Ci impegneremo a onorare la grande storia e l'identità unica del Venezia e a dare vita a un progetto che ci renderà una delle squadre di riferimento del calcio italiano. I tifosi del Venezia meritano soddisfazioni sia dentro che fuori dal campo e per questo la nostra missione sarà quella di garantire che il Club raggiunga e consolidi una posizione stabile in Serie A".

Tra le priorità del nuovo corso societario figura anche la realizzazione del nuovo stadio nel Bosco dello Sport, progetto a cui il Comitato Operativo ha dichiarato di voler lavorare in stretta collaborazione con il Responsabile Sportivo Filippo Antonelli. Il Venezia, fresco di promozione in Serie A dopo la stagione 2025/26, si presenta al prossimo campionato con una struttura proprietaria rinnovata e ambizioni dichiaratamente europee.