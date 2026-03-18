Frosinone-Bari 2-1, le pagelle: Fini incontenibile, Rao bene, ma dura poco

Risultato finale: Frosinone-Bari 2-1

FROSINONE

Palmisani 6 - Il destro di Rao sotto la traversa non gli concede repliche, mentre il resto della gara lo vede attento nelle uscite basse e reattivo su un’altra conclusione ravvicinata dello stesso attaccante.

A. Oyono 6,5 - La corsia destra prende ritmo grazie alle sue sovrapposizioni e alla continuità della spinta, con il pallone offerto a Fini nell’azione dell’1-1 che certifica lucidità nella scelta e pulizia tecnica.

Gelli J. 6 - L’avvio complicato non lo disunisce e con il passare dei minuti la sua prestazione acquista ordine, senso della posizione e buona affidabilità nella gestione dei duelli. Dal 64’ Monterisi 6 - Un ingresso lineare, utile a dare struttura e centimetri nel finale.

Calvani 6,5 - Il reparto si compatta anche grazie alla sua crescita dentro la partita, tra letture efficaci, interventi puliti e una chiusura preziosa nel finale sul cross teso di Pucino.

Corrado 7 - La fase difensiva è diligente, quella offensiva diventa decisiva con l’inserimento puntuale che vale il 2-1, eseguito con tempi da incursore e diagonale di grande precisione. Dall’83’ Vergani 5,5 - Un pallone interessante dal limite non viene sfruttato e il suo ingresso lascia poche tracce.

Caló 6,5 - La regia sceglie ritmo e geometria senza forzature, accompagnando il dominio territoriale del Frosinone e leggendo con prontezza la rimessa veloce da cui nasce il sorpasso.

F. Gelli 6,5 - Gli inserimenti danno spessore alla mezzala e la rovesciata che obbliga Cerofolini alla deviazione racconta bene una prova intensa, continua e tecnicamente pulita. Dal 75’ Koutsoupias 6 - Energia e densità per blindare il centrocampo nel momento più delicato.

Cichella 6 - Il contributo resta meno appariscente rispetto ad altri compagni, ma la sua presenza tiene fluida la manovra e offre una soluzione utile anche nel cross per Raimondo nella ripresa.

Fini 7,5 - La sua partita cambia l’inerzia del match con qualità nell’uno contro uno, varietà nelle scelte e peso specifico nelle due azioni decisive, tra il pari firmato in proprio e l’assist per Corrado.

Raimondo 5,5 - Il lavoro di riferimento centrale aiuta la squadra a salire, ma nelle situazioni favorevoli manca cattiveria tecnica, come confermano il tentativo da posizione defilata e il colpo di testa su Cerofolini.Dall’83’ Bracaglia s.v.

Fiori 5,5 - La gara si sviluppa più a intermittenza che in continuità e il giallo per simulazione ne appesantisce il bilancio, pur dentro una prova utile nel tenere vivo il presidio sulla fascia. Dal 64’ Kvernadze 6 - Strappi e vivacità nell’uno contro uno, con una conclusione da fuori che accompagna un ingresso propositivo.

Massimiliano Alvini 7 - La squadra reagisce al colpo iniziale senza perdere ordine, occupa meglio il campo con il passare dei minuti e costruisce una rimonta meritata attraverso catene laterali efficaci e gestione lucida dei cambi. Per la lotta alla A diretta c'è anche la squadra ciociara.

BARI

Cerofolini 6,5 - Il passivo finale viene limitato da una serie di interventi di spessore, tra la parata sul mancino di Fini, la deviazione sulla rovesciata di F. Gelli e il salvataggio di piede nella ripresa.

Cistana 5,5 - La linea si abbassa troppo presto e il suo contributo non basta a tenere compatto il reparto quando il Frosinone accelera, soprattutto sulle corsie da cui nascono le situazioni più pericolose.

Odenthal 5,5 - Il giallo per perdita di tempo racconta un momento di sofferenza evidente e la sua gara alterna qualche chiusura robusta a diverse difficoltà nella lettura delle uscite.

Pucino 5,5 - Alcuni interventi difensivi limitano i danni nel primo tempo, ma il lato di competenza concede troppo nella rifinitura e il Frosinone riesce spesso a entrare con tempi e qualità.

Mané 5,5 - La spinta resta episodica e le ripartenze non trovano quasi mai continuità, con il rimpallo sfavorevole della ripresa che sintetizza bene una partita poco incisiva. Dall’83’ Stabile s.v.

Maggiore 5,5 - Una giocata in verticale per Rao accende una ripartenza interessante, ma in mezzo al campo il Frosinone prende il controllo e la sua regia non riesce a dare ritmo né stabilità. Dal 72’ Bellomo 5,5 - L’ingresso non cambia il peso specifico della manovra pugliese.

Braunoder 6 - Il lavoro in interdizione porta almeno qualche anticipo utile, compreso quello su Raimondo nel primo tempo, anche se l’equilibrio del centrocampo barese resta precario per gran parte della gara.

Dorval 5,5 - La catena destra del Frosinone lo costringe spesso a rincorrere e l’ammonizione è il riflesso di una serata di costante affanno nelle letture difensive. Dal 72’ Traoré 5,5 - Dinamismo senza reale incidenza negli ultimi trenta metri.

Esteves 5,5 - La posizione tra le linee promette collegamenti che però restano sporadici, dentro una prova che si spegne presto insieme alla capacità del Bari di tenere palla con qualità. Dall’83’ Gytkjaer s.v.

Rao 6,5 - L’impatto è da attaccante vero, con il movimento in area e il destro sotto la traversa che indirizzano subito la serata, oltre a un’altra occasione costruita su una palla sporca nel primo tempo. Forse esce troppo presto. Dal 56’ De Pieri 5,5 - Freschezza utile ma poco concreta, con il giallo finale a chiudere una prova senza veri squilli.

Moncini 5,5 - L’assist per Rao è di buona qualità, poi la sua partita si impoverisce tra isolamento, pochi rifornimenti puliti e una partecipazione offensiva troppo discontinua.

Moreno Longo 5,5 - Il vantaggio immediato non si traduce in controllo e la squadra finisce presto per abbassarsi troppo, lasciando al Frosinone campo, ritmo e superiorità sulle corsie laterali. La classifica si fa davvero preoccupante.