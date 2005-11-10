Ufficiale Sampdoria, è addio con Mancini e Invernizzi. Fredberg: "Decisione molto difficile"

Adesso è ufficiale: la Sampdoria ha sollevato dall'incarico il direttore sportivo Andrea Mancini e con il coordinatore dell’Area Tecnica Giovanni Invernizzi. Di seguito la nota del club blucerchiato:

L’U.C. Sampdoria comunica di aver interrotto il rapporto con il direttore sportivo Andrea Mancini e con il coordinatore dell’Area Tecnica Giovanni Invernizzi.

«La decisione d’interrompere il rapporto con Andrea Mancini e Giovanni Invernizzi è stata molto difficile – dichiara il CEO Area Football Jesper Fredberg -. Siamo tutti consapevoli del loro contributo e del loro sincero impegno per la Sampdoria. La nostra gratitudine va ad Andrea Mancini che ha indubbiamente svolto un ruolo importante all’interno del settore sportivo negli ultimi anni. Oltre alla sua carriera da calciatore, Giovanni Invernizzi ha trascorso oltre 25 anni nel club e gli siamo eternamente grati per la sua incrollabile dedizione alla società. Desideriamo rispettare e riconoscere il loro contributo al club e auguriamo loro il meglio per il futuro. Tuttavia, siamo convinti che sia giunto il momento di una profonda innovazione. Con i cambiamenti nella struttura proprietaria del club, desideriamo cogliere questa opportunità per attuare tutte le modifiche necessarie che daranno forma al futuro del club nei prossimi anni. Non possiamo permetterci di perdere ulteriore tempo per riportare questo club sulla strada giusta e restituirgli il posto che gli spetta il prima possibile. Ciò comporta anche prendere decisioni difficili come questa».

Oltre ai cambiamenti riguardanti le cariche di direttore sportivo e del coordinatore dell’Area Tecnica, il club si separerà anche da Samuel Cárdenas in qualità di responsabile dello scouting. Auguriamo a Samuel il meglio per la sua futura carriera.

Il club annuncerà a breve una nuova dirigenza sportiva, composta da un nuovo direttore sportivo, un direttore tecnico e un responsabile dello scouting/direttore del reclutamento.



«Siamo determinati ad alzare l’asticella per modernizzare questo club – conclude Fredberg -. Questo è l’unico modo per consentire alla Sampdoria di riconquistare il proprio status nel calcio italiano».