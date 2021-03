Frosinone, Nesta: "I punti pesano, col Cosenza sarà una battaglia per tutti". I convocati

Una gara dove Alessandro Nesta si gioca molto? Forse sì o forse no, ma di sicuro a Cosenza il Frosinone è obbligato a vincere, o quantomeno a fare punti come ha confermato il mister ai canali ufficiali della società ciociara: "Da qui alla fine sono tutte importanti. Ogni settimana ci troveremo a dire le stesse cose, ci sono sempre meno partite e meno chances per rifarsi e per questo è necessario fare qualche vittoria subito perché non c’è più il domani. Anche per loro è una gara fondamentale, sono andati in ritiro a quanto pare e stanno preparando la gara nei minimi dettagli. Sarà dura, qui a Frosinone ci hanno dato fastidio (0-2 per i silani, ndr). Hanno buona gamba nella ripartenza, anche qualità. E’ una battaglia per tutti. E per questo sarà una gara molto, molto complicata”.

Si passa poi alla squadra: "Mercoledì quelli che hanno giocato col Monza non sono scesi in campo ma hanno fatto solo lavoro defaticante. Adesso bisogna vedere la squadra nell’insieme, qualcuno è un po’ acciaccato: poi penseremo alla formazione, abbiamo ancora due allenamenti da svolgere. Ciano? Camillo sta crescendo, come ho detto prima dobbiamo valutare anche gli altri. Brignola e Millico sono rientrati, ogni tanto si fermano perché hanno qualche problemino ma non sono al 100%. E poi farò un piano gara, nel quale ci saranno anche i minutaggi dei singoli: chi può giocare 70’, chi meno…”.

Spazio quindi all'elenco convocati.

Di seguito la lista dei 24:

PORTIERI: Bardi, Iacobucci, Trovato

DIFENSORI: Ariaudo, Brighenti, Capuano, Curado, D'Elia, Salvi, Szyminski, Vitale, Zampano

CENTROCAMPISTI: Carraro, Gori, Kastanos, Maiello, Rodhen, Tribuzzi, Vitale

ATTACCANTI: Brignola, Ciano, Iemmello, Novakovich, Parzyszek.