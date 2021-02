Frosinone, Nesta: "Non accetto l'atteggiamento del secondo tempo. Esonero? Non ci penso"

Scuro in volto Alessandro Nesta, allenatore del Frosinone, dopo il pesante ko esterno sul campo della Cremonese. Questa la reazione del tecnico romano, affidata ai microfoni del canale ufficiale dei canarini: "Risultato del primo tempo bugiardo, puniti eccessivamente dal doppio svantaggio nelle uniche occasioni create dall'avversario. Durante l'intervallo abbiamo provato a rincuorarci e a caricarci perchè comunque la prestazione c'era stata e la squadra aveva reagito. Un episodio nella ripresa magari poteva cambiare le sorti della contesa, invece abbiamo preso un altro gol e ci siamo ci siamo sfaldati: ci siamo allungati e abbiamo concesso spazi enormi alle loro ripartenze, cose che non è mai accaduta in questa stagione".

Gara condizionata dagli errori arbitrali o c'è altro?

"Non ho fatto caso agli episodi incriminati (fuorigioco di Buonaiuto e possibile doppio giallo a Castagnetti ad inizio ripresa, n.d.r.) ma quello che non posso accettare è il secondo tempo, non dobbiamo sbragare nonostante le difficoltà. La squadre deve sempre trasmettere una sensazione di compattezza a prescindere dagli episodi negativi che condizionano la gara".

Un pensiero ai tifosi?

"Ai tifosi chidedo scusa per questa sconfitta e per l'atteggiamento del secondo tempo. Posso garantire, però, che questa squadra è fatta da gente responsabile che continuerà ad impegnarsi al massimo. Ora proviamo a recuperare qualche giocatore da inserire nelle rotazioni, perchè ne abbiamo assolutamente bisogno".

Si aspetta provvedimenti da parte della società?

"Se la società si sente in dovere di fare delle scetlte avrà le sue ragioni, ma non è un mio pensiero".