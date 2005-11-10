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Hellas Verona, Ferrarese entra nel settore giovanile con Calvetti come coordinatore

Hellas Verona, Ferrarese entra nel settore giovanile con Calvetti come coordinatore TUTTOmercatoWEB
Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 15:37Serie B
Come cambia il settore giovanile degli scaligeri con le novità Claudio Ferrarese e Claudio Calvetti: la nota ufficiale del Verona.

Hellas Verona FC comunica che Claudio Ferrarese entra a far parte del Settore Giovanile gialloblù. Di seguito il comunicato ufficiale appena diramato dagli scaligeri.

Il comunicato del Verona

"Ferrarese nasce a Verona il 7 settembre 1978 e cresce nel Settore Giovanile dell'Hellas. Esordisce in Serie B con il Verona nella stagione 1995/96: sarà la prima delle 81 presenze complessive in gialloblù tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Contestualmente, Claudio Calvetti ricoprirà il ruolo di Coordinatore Tecnico del Settore Giovanile. Calvetti nasce a Verona il 9 luglio 1955 e dalla stagione 2012/13 alla 2015/16 ricopre il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile gialloblù. Dalla stagione 2024/25 torna al Verona come collaboratore dell’Area Tecnica al fianco del Direttore Sportivo Sean Sogliano. Il Club rivolge a Claudio Ferrarese e Claudio Calvetti un caloroso augurio di buon lavoro".

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