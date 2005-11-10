Dybala e il rinnovo con la Roma: "Lo volevamo tutti: io, la società e spero anche i tifosi"

Paulo Dybala ha rinnovato per un'altra stagione con la Roma. Il talento argentino, tramite i canali ufficiali del club giallorosso, ha voluto raccontare le sue prime impressioni:

Quinto anno alla Roma…

"Questa storia continua, come volevamo tutti. La società, io e spero anche i tifosi. Sono contento di fare un'altra stagione qua, in questa città e in questo paese, e di poter difendere ancora la maglia della Roma che è un privilegio".

Cosa è la Roma per lei?

"Tante cose: responsabilità, onore, bellezza… Tante cose, anche a livello personale, che mi portano ad essere ancora qua a difendere questa maglia. E' un vero onore".

Un messaggio per i tifosi?

"Sono contento di essere con voi anche il prossimo anno e di rivedervi all'Olimpico e nelle trasferte, soprattutto quando suonerà quella bellissima musica che tutti aspettavamo per rendervi orgogliosi nelle notti europee".