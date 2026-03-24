TMW I rumors e le richieste giudicate eccessive: di Pagliuca tanto si parla...ma non si quaglia

Era il 14 ottobre scorso e Guido Pagliuca veniva esonerato dall'Empoli, club dove era approdato l'estate scorsa dopo i fasti sulla panchina della Juve Stabia. Accordo biennale tra le parti, ma il progetto stenta poi a decollare e si arriva quindi all'addio, senza però la risoluzione del contratto. Da quel momento, però, il nome dell'allenatore cecinese diventa chiacchieratissimo, a ogni cambio di panchina cadetta spunta il suo profilo, ma niente si concretizza.

Prima lo Spezia, poi il Bari, l'Avellino, la Sampdoria, il Cesena e infine il Padova, oltre poi a Salernitana e Benevento in Serie C; piazze, quelle di terza serie, per le quali Pagliuca è più un sogno che un obiettivo concreto. Mentre pista concreta diventa davvero per l'Avellino, con cui poi salta la trattativa: domanda e offerta non collimano, il trainer chiede un contratto almeno pari, per cifre e durata, a quello in essere con l’Empoli, oltre al poter portare con sé cinque membri del proprio staff. Per gli irpini la richiesta è esosa, e in più alcuni elementi della rosa sembrano non gradirlo.

Pochi giorni fa, accordo a un passo con il Padova, ma ecco che la richiesta dell'allenatore - almeno un anno e mezzo di contratto - non risponde alle volontà del club che opta poi per Breda.

Scelte giuste quelle di Pagliuca? Di sicuro, la professionalità e la competenza che ha sempre mostrato è giusto non vengano svendute, ma il rischio è che passi anche il messaggio opposto, quello di eccesso di presunzione da parte dell'allenatore. Che per il momento sembra destinato a stare fermo, per riprendere poi nel prossimo campionato. Dove e con chi, non si sa, ma di sicuro, arrivati a quel punto, saranno passati diversi mesi dalla sua ultima panchina...