Tuttosport: "Braccio di ferro Gastaldello-Cellino: il presidente non vuol lasciarlo alla SPAL"

vedi letture

Sarà Josep Clotet, con alta probabilità, il nuovo tecnico della SPAL, e con lui dovrebbe approdare in terra ferrarese il suo secondo di Brescia Daniele Gastaldello.

Condizionale d'obbligo, visto che, come riferisce Tuttosport, "è in atto un braccio di ferro tra Gastaldello e Cellino, con il primo che vorrebbe liberarsi dall’anno di contratto per raggiungere Clotet alla SPAL e il presidente che invece non gradisce la cosa".