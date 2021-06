Il comunicato del Benevento: "Nessuna diffida, ci auguriamo che Salerno possa giocare in A"

"Il Benevento Calcio, nella persona del presidente Oreste Vigorito, in merito alle notizie di stampa che stanno circolando in queste ore, precisa che alcuna diffida è stata inoltrata alla Federcalcio, bensì di aver inviato una lettera in cui si augura che la città di Salerno e la sua tifoseria possano partecipare al prossimo campionato di serie A meritatamente conquistato sul campo, sottolineando che laddove, per le normative attuali, l’iscrizione non dovesse verificarsi, vengano rispettate tutte le regole del diritto sportivo col riconoscimento di quanto previsto dalle Noif (norme organizzative interne della Federcalcio)". Questo il comunicato postato poco fa sul canale Twitter del Benevento, che fa chiarezza circa le notizie circolate riguardo una diffida inoltrata alla FIGC per il caso Salernitana.