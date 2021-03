Il Cosenza esclude Pietro Santapaola con un messaggino. A causa del cognome ingombrante

A Cosenza scoppia il caso Pietro Junior Santapaola, pronipote di uno dei più noti boss di Cosa Nostra - Benedetto, detto Nitto, Santapaola condannato all’ergastolo per associazione mafiosa – il cui padre sarebbe legato alla criminalità organizzata come emerso in un’operazione di polizia nei giorni scorso. Tanto è bastato al Cosenza, che a gennaio lo aveva prelevato dall’ACR Messina in Serie D, per allontanarlo e chiudere il rapporto, tramite un messaggio su whatsapp, nonostante il giovane non abbia alcun collegamento con la criminalità a parte un cognome ingombrante anche se si vuole solo giocare a calcio e provare a farsi una vita attraverso lo sport.

A raccontare l’avvenuto è l’avvocato Salvatore Silvestro, che ha presentato una denuncia ai carabinieri di Messina prima di trasmettere tutto anche alla Procura di Cosenza, dalle colonne dell’edizione palermitana de La Repubblica: “Pietro dal 3 marzo è stato completamente emarginato dalla squadra esclusivamente alla luce dei precedenti del padre. È stato trattato come un criminale, ghettizzato, e quando ho chiesto spiegazioni via mail al presidente del Cosenza non ho ricevuto alcuna risposta. Inoltre, la decisione, non gli è stata comunicata dal presidente, bensì da altri dirigenti”. Il legale di Santapaola ha inoltrato la denuncia anche alla Federazione italiana gioco calcio, alla procura federale e alla Lega di Serie B.