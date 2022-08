tmw Inter, Salcedo verso la cessione all'estero: oltre allo Standard Liegi c'è anche il Twente

Il futuro di Eddy Salcedo potrebbe essere all'estero. L'attaccante, in uscita dall'Inter, ha infatti rifiutato molte offerte provenienti dalla Serie B e per lui, oltre all'ipotesi nota relativa allo Standard Liegi, si è aperta adesso anche quella del Twente, che dopo la gara di questa sera contro la Fiorentina in Conference League valuterà il da farsi.