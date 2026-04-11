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Juve Stabia-Cesena 2-0, le pagelle: Carissoni lucido, Cerri bravo a provarci. Flop Ciervo

Juve Stabia-Cesena 2-0, le pagelle: Carissoni lucido, Cerri bravo a provarci. Flop CiervoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 17:16Serie B
Lorenzo Carini

Risultato finale: Juve Stabia-Cesena 2-0

JUVE STABIA
Confente 6 - Attento sulla conclusione improvvisa di Ciofi nel primo tempo, è soltanto in questa circostanza che si deve sporcare i guantoni.

Giorgini 6,5 - Fa una partita di grande attenzione in fase difensiva, senza mai incappare in particolari sbavature.

Varnier 7 - Apre la contesa con un bel gol in avvio di secondo tempo, mettendo subito spalle al muro il Cesena: non segnava in campionato dal 29 settembre 2024.

Bellich 6 - Chiude con la sufficienza un primo tempo non semplicissimo per la retroguardia della Juve Stabia che, pur non soffrendo in modo particolare, ha il suo bel da fare per contenere le iniziative di Cerri. Dal 46' Diakité 6 - Entra bene nel match, giocando una ripresa di qualità al servizio della squadra.

Carissoni 7 - Poco brillante sulla corsia di sua competenza, riesce comunque a prendersi la scena realizzando il gol del 2-0 per la Juve Stabia: nella circostanza è lucidissimo a leggere in anticipo le incertezze del duo Frabotta-Zaro, per rubare il pallone agli avversari e poi scagliarlo alle spalle di Klinsmann.

Mosti 6,5 - Prestazione dai due volti, primi 45' in affanno e secondi di tutt'altro livello.

Correia 5,5 - Si vede meno del previsto. Avrebbe le qualità per incidere in maniera ben più importante, ma non appare sempre sul pezzo. Dal 77' Pierobon s.v.

Mannini 5,5 - Una frazione non brillante da parte del numero 76 gialloblù, poi il cambio all'intervallo che assomiglia a una bocciatura. Almeno per questa partita... Dal 46' Torrasi 7 - La Juve Stabia si rialza (anche) grazie al suo ingresso. Da un corner da lui battuto scaturisce il gol di Varnier. Si cala a tempo record nella parte e lo fa nel modo migliore.

Cacciamani 6,5 - Per alcuni tratti sembra essere l'uomo "chiave" della Juve Stabia, quantomeno per fantasia e capacità di leggere le varie situazioni, ma in altri momenti scompare dai radar: gli manca un pizzico di continuità, ma la sua prova resta comunque più che positiva.

Dos Santos 5 - Oggetto misterioso dell'undici titolare di Abate, viene lanciato a sorpresa dal primo minuto ma non entra mai in partita. Dal 46' Gabrielloni 5,5 - Sciupa una buona occasione di testa sugli sviluppi di un corner allo scoccare dell'ora di gioco, mandando il pallone a lato: è questo l'unico sussulto del suo pomeriggio.

Okoro 5,5 - Il primo tempo è identico a quello del compagno di reparto Dos Santos. Nella ripresa tenta un approccio diverso, ma non riesce comunque a sfondare. Dall'87' Ricciardi s.v.

Ignazio Abate 6,5 - Missione compiuta dalla Juve Stabia che vince uno scontro diretto molto delicato in chiave Playoff e ora "vede" sempre più vicina la qualificazione agli spareggi che metteranno in palio il terzo pass per la Serie A. Dopo un primo tempo difficile, i campani sono usciti alla distanza contro un Cesena che - dal canto suo - è calato in maniera piuttosto evidente col passare dei minuti.

CESENA
Klinsmann 5,5 - Punito più dai compagni di squadra che dagli avversari in occasione dei gol subiti, probabilmente avrebbe potuto fare qualcosa in più sulla conclusione - forte ma centrale - di Varnier per l'1-0 della Juve Stabia.

Ciofi 6 - L'unico a spaventare Confente nel primo tempo, in difesa va incontro a qualche difficoltà al rientro dai tradizionali quindici minuti di pausa ma riesce a trovare sempre il modo per spuntarla.

Zaro 4,5 - Protagonista assoluto (o quasi) dello svarione difensivo che porta al gol del raddoppio di Carissoni, non s'intende con Frabotta permettendo così lo "scippo" all'avversario in una zona delicatissima del campo.

Piacentini 5 - In grande confusione nel secondo tempo, accusa il colpo dopo la rete di Varnier finendo per commettere qualche ingenuità non da lui.

Frabotta 4,5 - Inesistente sulla fascia sinistra bianconera, pasticcia assieme a Zaro nell'azione chiusa con il bis di Carissoni. Dal 90' Wade s.v.

Bisoli 5 - Fa tanta fatica a costruire azioni degne di nota a partire dal centrocampo. Dal 61' Castagnetti 5,5 - Meno imprevedibile del solito, poco dopo il 2-0 della Juve Stabia non sfrutta una buona occasione su calcio piazzato (il suo marchio di fabbrica) per provare a riaprire la gara.

Bastoni 5,5 - Tante ombre e poche luci nella sua prestazione, insufficiente come quella della quasi totalità dei compagni. Dal 61' Corazza 5,5 - Non dà il suo contributo alla causa.

Ciervo 4,5 - Sbaglia quasi tutto quello che può sbagliare, sia nel primo tempo che in avvio di ripresa. Dal 61' Olivieri 5,5 - Il numero 32 bianconero non riesce a dare una svolta al Cesena nella mezz'ora finale.

Berti 5 - Tenta una conclusione dopo un quarto d'ora ma non centra la porta, poi non si vede più nella metà campo avversaria: decisamente troppo poco da parte sua...

Shpendi 5 - Poco coinvolto nella manovra del Cesena, al 56' calcia con poca convinzione a tu per tu con Confente, sciupando una buona occasione da gol.

Cerri 6,5 - Ci crede dall'inizio alla fine, fa a sportellate con la difesa della Juve Stabia e lavora tantissimo anche in fase di non possesso. Purtroppo per lui, però, non viene supportato a dovere dal resto della squadra. Dall'81' Vrioni s.v.

Ashley Cole 5 - Il "suo" Cesena fatica a trovare un'identità e, soprattutto, continuità di risultati. Troppe prestazioni altalenanti dal momento del suo arrivo sulla panchina dei romagnoli: occhio a questa sconfitta, perché rischia di complicare la corsa verso i Playoff...

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