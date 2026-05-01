Esclusiva TMW
L’agente di Petriccione: “Stagione di alto livello, ai playoff il Catanzaro darà fastidio”
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Jacopo Petriccione brilla a Catanzaro. Ennesima stagione importante per il centrocampista che si è consacrato come uno dei migliori del campionato di Serie B. “Sta facendo per l’ennesimo anno un campionato di altissimo livello”, dice a TuttoMercatoWeb.com l’agente Valeriano Narcisi.
Brilla anche il Catanzaro, quinto in classifica.
“Una super stagione. Sarà una squadra che darà fastidio ai playoff. È stato un campionato di grandissimo livello”.
E per Petriccione il telefono squilla?
“Adesso è giusto che finiscano campionato e playoff. Jacopo ha rinnovato in estate. A Catanzaro sta bene. Vedremo…”.
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