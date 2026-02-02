…con Valeriano Narcisi

“È stato una un calciomercato per quanto ci riguarda abbastanza impegnativo”. Cosi a TuttoMercatoWeb Valeriano Narcisi, operatore di mercato, intercettato all’Hotel Sheraton di Milano .

Oggi ultimo giorno di mercato. Cosa si aspetta?

“Ci saranno tante altre operazioni. In Serie A mi aspetto movimenti dalle squadre che sono in lotta per la salvezza. Poi magari qualche big proverà a migliorare il proprio organico”.

E in B?

“Frosinone e Venezia hanno fatto e faranno sicuramente bene, come il Monza. Sul mercato il Bari sta stravolgendo l’organico, ha fatto tantissime entrate e diverse uscite”.

Protagonista sul mercato anche la Sampdoria.

“Anche se ha vinto un derby importante sicuramente non è la svolta del campionato, però ha dato una un segnale importante”.

In A arranca la Fiorentina. “Viene dalla scossa particolare che è successa alla famiglia Commisso però fino all'ultimo sono sono convinto che la Fiorentina uscirà da questa situazione, perché fondamentalmente i giocatori ci sono purtroppo è partita male sta andando male, però sta facendo di tutto per uscire da questa situazione e sono convinto che alla fine la Fiorentina ci riuscirà”.

E i vostri assistiti?

“Ci sono un po' di situazioni in ballo per Partipilo, in quest'ultimo giorno vediamo che cosa che cosa succederà, magari anche dall'estero. Petriccione non si muove. E vedremo per Giardino del Perugia”.