…con Valeriano Narcisi
“È stato una un calciomercato per quanto ci riguarda abbastanza impegnativo”. Cosi a TuttoMercatoWeb Valeriano Narcisi, operatore di mercato, intercettato all’Hotel Sheraton di Milano .
Oggi ultimo giorno di mercato. Cosa si aspetta?
“Ci saranno tante altre operazioni. In Serie A mi aspetto movimenti dalle squadre che sono in lotta per la salvezza. Poi magari qualche big proverà a migliorare il proprio organico”.
E in B?
“Frosinone e Venezia hanno fatto e faranno sicuramente bene, come il Monza. Sul mercato il Bari sta stravolgendo l’organico, ha fatto tantissime entrate e diverse uscite”.
Protagonista sul mercato anche la Sampdoria.
“Anche se ha vinto un derby importante sicuramente non è la svolta del campionato, però ha dato una un segnale importante”.
In A arranca la Fiorentina. “Viene dalla scossa particolare che è successa alla famiglia Commisso però fino all'ultimo sono sono convinto che la Fiorentina uscirà da questa situazione, perché fondamentalmente i giocatori ci sono purtroppo è partita male sta andando male, però sta facendo di tutto per uscire da questa situazione e sono convinto che alla fine la Fiorentina ci riuscirà”.
E i vostri assistiti?
“Ci sono un po' di situazioni in ballo per Partipilo, in quest'ultimo giorno vediamo che cosa che cosa succederà, magari anche dall'estero. Petriccione non si muove. E vedremo per Giardino del Perugia”.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.