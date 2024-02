Ufficiale La Sampdoria blinda uno dei suoi talenti: l'attaccante Leonardi firma fino al 2025

La Sampdoria ha annunciato di aver prolungato di un ulteriore anno il contratto di Simone Leonardi, attaccante classe 2005 che non ha ancora esordito in prima squadra, ma si sta mettendo in luce con la Primavera blucerchiata dove ha messo a segno 5 reti in 15 presenze. Il giovane è un prodotto del vivaio ligure dove, con le varie formazioni giovanili, ha messo a segno 38 reti (con 5 assist) in 83 presenze.

Questa la nota del club:

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simone Leonardi.

Per la soddisfazione di tutti l’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2025".