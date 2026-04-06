La Sampdoria vince lo scontro diretto per la salvezza con l'Empoli: 1-0, decide Pierini
Successo importantissimo per la Sampdoria nello scontro diretto per la salvezza contro l'Empoli, 1-0 il punteggio finale in favore dei blucerchiati grazie alla rete di Pierini arrivata al minuto numero 58. Con questa vittoria la Samp scavalca proprio i toscani in classifica e sale al tredicesimo posto in classifica con 37 punti.
SERIE B - 33ª GIORNATA
Frosinone-Padova 2-0
25’ Raimondo, 29’ Gelli
Palermo-Avellino 2-0
12’ Palumbo, 82’ Ranocchia
Cesena-SudTirol 1-1
3' Tait (S), 17' aut. F. Davì
Bari-Modena 3-1
21' Moncini (B), 31' aut. Adorni (B), 80' Cuni (B), 90' Ambrosino (M)
Catanzaro-Monza 1-1
6' Pittarello (C), 90+4' Pessina
Mantova-Virtus Entella 1-0
84' Marras
Reggiana-Pescara 1-3
21' Olzer (P), 50' Insigne (P), 68' Lambourde (R), 89' Meazzi (P)
Venezia-Juve Stabia 3-1
39' aut. Giorgini, 45' Carissoni (J), 45+3' e 75' Adorante (V)
Sampdoria-Empoli 1-0
58' Pierini
Lunedì 6 aprile
Ore 19:30 - Carrarese-Spezia
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 71
Frosinone 68
Monza 66
Palermo 64
Catanzaro 53
Modena 50
Juve Stabia 45
Cesena 44
Carrarese 39*
Sudtirol 39
Avellino 39
Mantova 37
Sampdoria 37
Empoli 36
Padova 34
Entella 34
Bari 34
Pescara 32
Spezia 30*
Reggiana 30
*una gara in meno
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