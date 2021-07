Lecce, Bjarnason si presenta: "Qui per crescere come difensore. Baroni può aiutarmi molto"

Il difensore del Lecce Brynjar Ingi Bjarnason è stato presentato quest’oggi alla stampa e ha parlato della scelta di sposare il progetto giallorosso: “Venire in Italia per me è un’ottima opportunità, penso non ci sia posto migliore per diventare un grande difensore. Ho una buona visione di gioco, sono alto, ma cerco di essere anche abbastanza veloce. In questi primi giorni mi sono trovato benissimo, tutti mi hanno fatto sentire a casa e Lecce mi è sembrata la scelta perfetta. Baroni? È importante avere lui come mister visto che faceva il difensore quando giocava. So che era molto forte e penso di poter imparare molto dalla sua esperienza essendo io ancora giovane. Poi l’Italia è piena di ottimi difensori basti pensare a Bonucci e Chiellini che hanno dimostrato all’Europeo di essere i migliori in circolazione. - continua Bjarnason come riporta Calciolecce.it - Non sono spaventato dalla concorrenza, credo che nel calcio sia molto importante e penso che chi è qui possa aiutarmi a crescere. Non vedo l’ora di iniziare”.