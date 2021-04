Lecce, Corini: " Listkowski in ritiro ma non disponibile". I convocati per il Cittadella

vedi letture

Nella lunga conferenza stampa pre partita, il tecnico del Lecce Eugenio Corini ha parlato anche della formazione: "Nei convocati è presente Listkowski anche se non ha lavorato in gruppo il ragazzo ha chiesto di venire in ritiro. Da domenica inizierà a lavorare col resto della squadra, è nei convocati perché vuole stare con il gruppo, ma non è disponibile. Pettinari si è fermato nell'allenamento del venerdì che ha preceduto i due giorni di sosta: il primo allenamento con la squadra l'ha svolto oggi, mi riservo ancora qualche ora per decidere se portarlo in panchina, falco giocare, o aspettarlo pienamente recuperato per la prossima sfida. Mancuso? L'ho visto bene, è motivato. Gli manca il riscontro della partita, non gioca da più di un mese, però è un giocatore molto importante e in questo ciclo di partite darà il suo apporto. E' pienamente recuperato e disponibile, la sua qualità sarà importante, valuterò strategicamente se può essere utile a partita in corso o se in queste quattro partite può partire dall'inizio. Comunque nel complesso la squadra ha lavorato bene, il campionato è difficile per tutti e la capacità di adattamento è fondamentale. Abbiamo svolto una settimana tipo, ho visto i ragazzi pronti e reattivi dal punto di vista mentale e fisico. Siamo contenti di come sono andate queste due settimane, in attesa di questo rush finale".

Ma gli assenti sono anche altri, perché non fanno parte del gruppo Borbei, Felici, Maselli e Monterisi impegnati con la formazione Primavera.

Di seguito l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Bleve, Gabriel, Vigorito

DIFENSORI: Calderoni, Dermaku, Gallo, Lucioni, Maggio, Meccariello, Pisacane, Zuta

CENTROCAMPISTI: Bjorkengren, Henderson, Hjulmand, Listkowski, Majer, Mancosu, Nikolov, Paganini, Tachtsidis

ATTACCANTI: Coda, Pettinari, Rodriguez, Stepinski, Yalcin.