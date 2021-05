Lecce, il cammino per la A riprende dai playoff: i convocati per la semifinale di andata a Venezia

vedi letture

Chiusa la regular season, la corsa del Lecce verso la Serie A riprende dalla semifinale playoff: forte del 4° posto, la formazione salentina affronterà il Venezia nel doppio confronto che mette in palio la finale.

Domani la gara di andata in laguna, giovedì il ritorno tra le mura amiche del "Via del Mare".

Per il primo round, mister Eugenio Corini dovrà fare a meno degli indisponibili Adjapong, Pettinari e Rodriguez; in più, non sono stati convocati Borbei, Felici, Maselli e Monterisi.

Di seguito l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Bleve, Gabriel, Vigorito

DIFENSORI: Calderoni, Dermaku, Gallo, Lucioni, Maggio, Meccariello, Pisacane, Zuta

CENTROCAMPISTI: Bjorkengren, Henderson, Hjulmand, Listkowski, MajerMancosu, Nikolov, Paganini, Tachtsidis

ATTACCANTI: Coda, Stepinski, Yalcin.