Lecce-Monza, problema durante il riscaldamento per Balotelli: non sarà della partita

Aggiornamento delle 15.58 - Mario Balotelli non sarà della partita. Durante il riscaldamento, l'attaccante del Monza ha accusato un problema muscolare alla coscia e non sarà della partita. Al suo posto mister Brocchi schiererà Gytkjaer.

15.34 - Al via alle 16:00 l'attesissimo big match di giornata, quello tra Lecce e Monza, che al "Via del Mare" si affronteranno in occasione della 17^ giornata del campionato di Serie B.

Nuovamente in campo, tra le fila brianzole, Balotelli, alla sua seconda da titolare, mentre nel Lecce si rivede Dermaku. Per il resto nessun particolare stravolgimento rispetto a quello che si poteva pensare alla vigilia, su nessuno dei due fronti.

Le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Dermaku, Meccariello, Zuta; Henderson, Tachtsidis, Paganini; Mancosu; Coda, Stepinski

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto; Barberis, Barillà, D'Errico; Gytkjaer, Boateng, Frattesi.

