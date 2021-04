Lecce, Sticchi Damiani: "C'è grande interesse sui nostri giovani. Possono far bene anche in A"

Intervistato dal Corriere del Mezzogiorno il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato della crescita degli ultimi mesi, della sfida contro la SPAL e anche del mercato: “I vari pezzi del puzzle sono andati a loro posto, avevamo rivoluzionato con tanti giovani e stranieri e c’è voluto tempo per assemblare il gruppo. Però questa accelerazione è importante, ha sorpreso anche me. SPAL? I ragazzi stanno bene e si allenano bene. Sanno di avere un’occasione davvero grande anche per il loro futuro e per le loro famiglie, la Serie A cambia la carriera di un calciatore. Però è prematuro fare tabelle o calcoli. - continua Sticchi Damiani – Maggio? È un leader di poche parole, ma il suo entusiasmo e la sua professionalità sono stati trainanti. Per il rinnovo però se la vedrà Corvino. Sui nostri giovani, non solo Hjulmand o Rodriguez, c’è grande interesse ed è normale perché sono giovani che stanno facendo bene in B. Potenzialmente loro due come Nikolov e Yalcin possono fare bene anche in Serie A”.