Lecce, Sticchi Damiani: "Questo gruppo va tutelato. Corini? Lucido dopo giorni difficili"

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato al Nuovo Quotidiano di Puglia dopo la vittoria sulla Reggiana per 4-0 chiedendo di tutelare questo gruppo, che non ha mai fatto mancare le prestazioni, e al tecnico Corini: “È stato un incontro molto proficuo, utilissimo per stare vicino a mister Corini, al quale vanno i complimenti per come ha saputo restare lucido e sereno dopo quello che ha vissuto in giorni piuttosto difficili. Siamo molto contenti e ripeto le stesse parole dette dopo il pari contro l’Entella, questo è un grippo che merita di essere tutelato perché ha grandi qualità. - continua Sticchi Damiani – La squadra è compatta, unita e ha subito messo bene la partita al contrario di quanto successo coi liguri quando gli episodi avevano preso un’altra piega, ma il calcio è questo”.