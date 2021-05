Lecce-Venezia, Zanetti convoca tutta la squadra. Compresi i giocatori infortunati

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha deciso di convocare l'intera rosa, compresi i giocatori infortunati, per la sfida di domani contro il Lecce al Via del Mare valida per il ritorno della semifinale play off di Serie B. All'andata i lagunari si sono imposti per 1-0 sui salentini. Rispetto alla gara di lunedì il tecnico recupera Cremonesi, mentre non faranno parte della gara Lezzerini, Ala-Myllymaki, Karlsson e Vacca.