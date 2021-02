Lecce, Yalcin è l'acquisto da big per l'assalto alla A: l'ennesimo colpo sotto il segno del Corvo

vedi letture

Nell'estate 2019 la UEFA lo aveva inserito nella lista dei giovani più interessanti a livello internazionale e Corvino non se l'è lasciato scappare appena ha trovato la porta aperta da parte del Besiktas. Stiamo parlando di Guven Yalcin, turco classe '99 che è cresciuto al fianco di un potenziale campione come Havertz tra le fila del Bayer Leverkusen, prima di tornare in patria ed arrivare a suon di prestazioni anche a conquistare l'esordio in Nazionale. In questa stagione, in tutte le competizioni, ha collezionato soltanto tre gol, pochi per chi ha sulle spalle il peso del predestinato. Il dg giallorosso però, ha visto in lui caratteristiche che in passato lo avevano spinto ad acquistare giocatori come Ljajic, tra l'altro ex compagno della punta proprio con i bianconeri turchi. Solo il tempo ci dirà se avrà avuto ragione un'altra volta, ma intanto Corini abbraccia un colpo da A per provare a dare l'assalto alla promozione.