Lega B, Balata: "Felice per l'accordo FIGC-ICS. Darà una grande mano ai nostri club"

vedi letture

‘Un lavoro di squadra per il quale vanno ringraziate tutte le parti coinvolte in questo percorso, in primis Figc e Ics con i loro presidenti Gravina e Abodi. Questo provvedimento darà una mano ai nostri club per contrastare gli effetti di una crisi senza precedenti’.

Sono le parole del presidente della Lega Serie B Mauro Balata dopo l’annuncio congiunto di Federazione e Istituto Credito sportivo della firma del protocollo d’intesa per sostenere finanziariamente i club professionistici che partecipano ai campionati di B e C.

‘La concessione del contributo – prosegue Balata – riconosce la situazione di difficoltà in cui versano le società causata dalla mancanza di introiti da botteghino e dal calo di sponsorizzazioni, a cui è corrisposto un aumento dei costi per il rispetto del protocollo sanitario. Una situazione che va sostenuta con aiuti altrettanto straordinari perché il calcio è quel motore economico che crea ricchezza ai territori e dà lavoro a migliaia di famiglie direttamente e indirettamente attraverso l’indotto. Proprio per raggiungere questo traguardo, per salvaguardare cioè le tante persone che a vario titolo sono coinvolte nel nostro mondo, abbiamo lavorato, come Lega Serie B, su vari fronti e con diversi interlocutori in questi mesi. Oggi abbiamo iniziato un cammino lungo una strada ancora tortuosa, un percorso che con la coesione e determinazione di sempre vogliamo portare a termine per proteggere il nostro sistema’.