Lega B, Mauro Balata ricevuto dal Comandante Generale della Guardia di Finanza

Il Presidente della Lega B, avv. Mauro Balata, dopo della riconferma nella carica, nell’ambito di una serie di incontri istituzionali, è stato ricevuto dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, presso la caserma “Piave”, sede del Comando Generale del Corpo.

Nel corso della visita, il Presidente Balata ha illustrato al Gen. Zafarana le questioni di maggiore attualità e delicatezza per il settore calcistico, ancor di più alla luce della grave situazione determinata dalla pandemia in corso, soffermandosi sulla centralità dello sport e sulle dinamiche di crescita del campionato di B, in grado di suscitare l’interesse di un bacino di pubblico (per adesso principalmente televisivo) sempre più esteso e di generare un positivo impatto sociale tanto in “piazze storiche” quanto in altri piccoli e bellissimi centri del nostro Paese.

L’incontro è terminato con l’auspicio di superare quanto prima l’attuale momento di crisi e di poter guardare al futuro con serenità, dando spazio a nuovi progetti basati sulla crescita dei giovani.