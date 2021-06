Lille su Man, Becali conferma l'offerta: "Ma il Parma non lo cede neanche per 15 milioni"

Gigi Becali, presidente del FCSB, ha confermato ai microfoni di Digi Sport l'offerta del Lille per Dennis Man del Parma: "I ducali in questo momento hanno ricevuto un'offerta di 12 milioni dal Lille per Man. - ha spiegato Becali, che ha avuto il classe '98 alle sue dipendenze in Romania - Ma il presidente americano Kyle Krause non lo vuole vendere, nemmeno a 15 milioni. E pensare che ora è anche infortunato".